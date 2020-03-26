В Татарстане сотрудницу салона сотовой связи осудили за слежку за абонентом

23-летняя сотрудница филиала одного из сотовых операторов сотовой в Казани пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоров. Пользуясь служебным положением, она сделала распечатку звонков абонентки для одного из своих знакомых, сообщили в СК по Республике Татарстан.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в октябре 2019 года. Один из подчиненных обвиняемой попросил ее сделать детализацию звонков жены его приятеля. Он заверил девушку, что его другу нужна эта информация, так как тот поссорился с супругой.

В итоге подсудимая решила помочь коллеге и подготовила для него список исходящих и входящих соединений абонента. Через какое-то время о данном факте узнала и потерпевшая. Она обратилась в УФСБ России по Татарстану.

Сотрудника салона связи полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ, рассказали ГТРК "Татарстан" представители ведомства.