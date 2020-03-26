В Башкирии школьница погибла под бревнами во время игры в прятки

В селе Урман Иглинского района республики 11-летнюю девочку насмерть завалило бревнами. Школьница с друзьями играла в прятки, пряталась за сложенными бревнами.

Несчастный случай произошел накануне вечером, информирует ГТРК "Башкортостан". Девочка во время игры в прятки спряталась возле сложенных друг на друга бревен. В какой-то момент бревна начали скатываться и придавили ребенка. Травмы школьницы оказались несовместимы с жизнью.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия. По его итогам примут процессуальное решение.