Носилки вместо цветов: репортаж из самого зараженного штата США

В США погибших более 1000 человек. Показатель вырос втрое за последние дни. Донорский центр крови в Нью-Йорке начинает принимать плазму переболевших коронавирусом. По данным медиков, в ней содержатся антитела, которые можно использовать для лечения других пациентов.

В мирное время на эти дни тут была назначена выставка цветов. Но вместо них внутри растут стеллажи пластиковых носилок. Сюда будут переводить пациентов из больниц, переполненных зараженными коронавирусом, таких, как госпиталь Элмхерст в Куинсе. За сутки там умерли тринадцать человек. Доктор Колин Смит сделала эту шокирующую запись во время дежурства. У нее больше нет сил молчать: "Становится только хуже и хуже. Нам пришлось складывать тела умерших пациентов в прицеп с холодильной камерой. Мы боремся сейчас за то, чтобы нам выделили еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких".

Не хватило аппаратов искусственной вентиляции легких. Эти пять подвезли слишком поздно, туго и со средствами защиты. Врачи по несколько дней носят одни и те же маски. Гинекологов и рентгенологов вызывают работать в приемном покое. Больше двухсот погибших в Америке за минувшие сутки – это итальянский сценарий.

"Мы самый зараженный штат — 30 тысяч заболевших. На втором месте Нью-Джерси с тремя тысячами. По прогнозам, пик заболеваемости в штате наступит только через 21 день, поэтому нам необходимо увеличивать вместимость госпиталей, чтобы справиться с наплывом. В Нью-Йорк съезжаются люди со всего света — из Китая, Италии и Южной Кореи и у меня нет сомнений в том, что вирус у нас появился гораздо раньше, чем мы узнали об этом", — говорит губернатор штата Нью-Йорк Энрдю Куомо.

За эти дни Куомо превратился в новую звезду демократической партии, затмив Джо Байдена. Лидер номинации взял паузу, так как находится в группе риска. Байден в буквальном смысле ушел в подполье — общается с миром по видеосвязи из подвальной комнаты своего дома в Делавере. Качество изображения на удаленке хромает. Злопыхатели смеются, что ролики бывшего вице-президента похожи на записи, что засылают террористы. Над пожилым Байденом издеваются даже на CNN.

- Знаете, вам следует кашлять прямо в локоть. Я, кстати, узнал об этом как раз из вашего выступления в Белом доме, — отметил ведущий.

- Конечно, вы правы, да. К счастью, я нахожусь один дома, поэтому ничего страшного, но я полностью согласен с вашим замечанием, — отвечает Байден.

- Кашлять в кулак не модно, сейчас надо кашлять в локоть, — парирует ведущий.

Пренебрегают запретами и многие обычные американцы. Только в Нью-Йорке потеплело, как народ заполнил парки и набережные. Мэр города в отчаянии. Грозит снять кольца на 80 баскетбольных площадках в городе, чтобы не бегали от карантина. Но штрафов не предусмотрено и некоторые ведут себя совсем уж вызывающе.

Спасение жизней — задача номер один, но нужно спасать и экономику. Дональд Трамп нервничает и обещает, что к католической Пасхе в США могут снять часть ограничений.

"Наша страна не была создана для того, чтобы быть закрытой. Я не хочу, чтобы процесс лечения навредил нам больше чем сама болезнь. Нельзя уничтожать страну в тот момент, когда ее экономика переживает лучшие времена в истории. Вы знаете, из-за обычного гриппа у нас ежегодно умирают порядка 37 тысяч человек. И при этом мы никогда не закрывали ее из-за этого. Конечно, сейчас нужно чаще мыть руки, ни с кем не здороваться, все это правильно. Но мы должны вернуть страну к работе. Иначе мы потеряем еще больше людей", — сказал американский президент.

Торопиться не надо, предупреждают Трампа эпидемиологи. По их оценкам смертность от коронавируса в США достигнет пика только через три недели.

У больницы Bellevue на Манхэттене тем временем появился первый временный морг. Натянули тенты палаток, подогнали рефрижераторные прицепы. В обычные дни нью-йоркские морги могут принять до восьмисот тел. Мобильные позволят принимать до трех с половиной тысяч.