Размер пособия по безработице в России вырастет в 1,5 раза

Минтруд сообщил о решении увеличить размер пособия по безработице в 1,5 раза в апреле 2020 г.

Сумма пособия по безработице вырастет с 8 тысячи руб. до уровня минимального размера оплаты труда – 12,130 тысячи руб.

Пособие будет увеличено по поручению главы государства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить поддержку граждан, потерявших работу.

Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста вырастет с 11,280 тысячи до 12,130 тысячи рублей. На эту выплату могут рассчитывать россияне в течение 5 лет до пенсионного возраста.