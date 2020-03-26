Санчо может поменять "Боруссию" на "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник футбольной сборной Англии и дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в следующем сезоне может вернуться на Туманный Альбион. На одного из сильнейших игроков Бундеслиге претендуют сразу три английских гранда и "Манчестер Юнайтед" пока опережает в заочном споре "Челси" и "Ливерпуль".

При этом "красные дьяволы" из Манчестера больше других заинтересованы в переходе хавбека и, похоже, их не смущает ценник, который "Боруссия" выставила за темнокожего британца – 120 млн евро, сообщает Evening Standard. "Челси" и "Ливерпуль" после объявления стоимости взяли паузу, однако вполне возможно, что вернутся к торгам.