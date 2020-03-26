Кино и магазины вместо офиса: как москвичи "работают" на удаленке

Сотрудники столичных компаний и организаций, которым из-за угрозы распространения коронавируса позволили работать из дома, во всю пользуются полученной свободой. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные агрегаторов такси, онлайн-кинотеатров и ретейлеров.

Так, представитель "Ситимобила" заявил изданию о 20-процентном росте числа дневных поездок на такси с 3 марта и падении числа заказов утром и вечером: люди теперь едут не на работу или с нее, а по другим делам - например, в торговые центры. Тренд подтвердили и в "Яндекс.Такси".

Рост числа посетителей в последние дни зафиксировали и супермаркеты: в "Азбуке вкуса" говорят об увеличении на 6,5% 16-19 марта по сравнению с теми же днями годом ранее, в "Ашане" же зафиксировали 16 марта 5-процентный рост трафика по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе сотового опреатора Yota, только 3% от общего числа клиентов мобильного оператора в столице перестали выходить из дома. В то же время, выезжать за пределы Москвы и области они стали почти на 50% реже, а расстояние, на которое они в среднем удаляются от дома в будни, сократилось с 23 до 11 км. То есть клиенты Yota больше не ездят на работу, но и дома не сидят.

Но и не выходя из дома перешедшие на удаленку жители столицы находят себе занятие по душе: многие смотрят видео в интернете. По данным "Ростелекома", которые приводят "Ведомости", в период с 16 по 22 марта дневное потребление видео выросло более чем в 6 раз по сравнению с предыдущим периодом, при этом самый сильный рост зафиксирован в Москве. В сервисе "Кинопоиск HD" заявили о 50-процентном приросте дневной аудитории, а в фиксированной сети МТС в столичном регионе видеотрафик в дневные часы вырос на 40%; на него теперь приходится более половины всех передаваемых данных.