Mail.ru Group выделяет 1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий

Компания Mail.ru Group создает оперативный штаб и выделяет 1 млрд руб. на поддержку малых и средних предприятий (МСП) для смягчения последствий распространения коронавируса на МСП, заявил глава компания Борис Добродеев.

В числе мер поддержки названы удвоение бюджетов "ВКонтакте" и "Одноклассников" на продвижение МСП. Еще одна мера — бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц на "Юле" для компаний и предпринимателей, которые оказывают услуги удаленно и на дому.

Mail.ru Group запустит бесплатный пакет услуг "Mail.ru для бизнеса" для компаний, которые перевели работу в онлайн, снизит комиссию Delivery Club для вновь подключаемых ресторанов.

Что касается "Ситимобиля", то водителям такси возместят доход, упущенный во время простоя в случае заражения водителя коронавирусом или ухода водителя на карантин после контакта с больными.

Разъяснения по предоставлению помощи компания представит в ближайшее время.

Вынужденные ограничения послужили серьезным стрессом для крупных участников рынка, отметил Добродеев. Но компания может быстро перестраивать процессы и справляться с трудностями.

Между тем МСП получили серьезный удар, а ведь небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей, многие из которых оказались в трудном положении, подчеркнул Добродеев.