Сильный пожар вспыхнул в центре Томска

Крыша и перекрытия частично обрушились в загоревшемся сегодня утром в Томске административном здании, огонь охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Пожар вспыхнул около восьми часов утра на крыше трехэтажного дома по проспекту Кирова, где расположены офисы 32 организаций, в том числе крупная пивоварня, кафе и Совет муниципальных образований Томской области. Одну из самых оживленных улиц города пришлось перекрыть в час пик, чтобы позволить спасателям добраться до места.

Через полтора часа сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, но к тому моменту частично обрушились кровля и перекрытия на третьем этаже.

Всех людей из здания эвакуировали, никто не пострадал.