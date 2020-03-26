В Крыму созданы мобильные группы для контроля за соблюдением карантина

В Крыму созданы мобильные группы, которые будут контролировать находящихся на карантине людей. В них войдут сотрудники Отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, МВД, реабилитационных центров и соцзащиты. Они будут помогать врачам при администрации каждого района и города Крыма. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь" со ссылкой на премьер-министра республики Юрия Гоцанюка. Такое заявление он сделал в рамках заседания оперштаба по противодействию коронавирусу.

Мобильные группы будут контролировать соблюдение режима самоизоляции людей прибывших из зарубежных поездок. В целом их задача — следить, чтобы крымчане соблюдали карантинный режим на время вынужденного общероссийского отпуска с 28 марта по 5 апреля.