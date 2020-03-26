В помещении "Почты России" в Подольске взорвалась граната

Громкий хлопок раздался в четверг утром в здании "Почты России" в подмосковном Подольске. По предварительным данным, никто не пострадал.

Взрыв произошел, как сообщил источник ТАСС, в сортировочном центре в микрорайоне Львовский. Сработала находившаяся в посылке пейнтбольная светошумовая граната.

Сотрудников эвакуировали, на месте работают следователи.