Live
26 марта 202011:09

Парки, рестораны, магазины: Москва поставлена на паузу

фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных ограничительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

В частности, с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливается работа ресторанов, кафе и столовых, парикмахерских, бань и спа-центры. Кроме того, обязаны будут закрыться все магазины — исключение сделано только для аптек и продовольственных.

Также закрываются для посещения крупнейшие московские парки: музей-заповедник "Царицыно", "Коломенское", "Сокольники", парк "Зарядье", усадьба "Кусково", ВДНХ и парк Горького.

Кроме того, мэр Москвы призвал верующих отказаться от посещения религиозных объектов, а жителям других регионов посоветовал отказаться от поездок в столицу.

"Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека", — написал мэр на своем сайте.

При этом он указал, что данные меры совершенно необходимы, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

Сейчас

11:09

Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

10:42

Парки, рестораны, магазины: Москва поставлена на паузу

09:41

В начале недели в Москве выпадет снег

08:40

22 апреля не будет выходным днем

08:29

Мишустин поручил проработать поддержку общепита

08:21

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

07:40

Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Парки, рестораны, магазины: Москва поставлена на паузу

Парки, рестораны, магазины: Москва поставлена на паузу

10 минут назад
Запрет на проведение массовых мероприятий в России вступил в силу

Запрет на проведение массовых мероприятий в России вступил в силу

1 час назад
В помещении "Почты России" в Подольске взорвалась граната

В помещении "Почты России" в Подольске взорвалась граната

39 минут назад
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

1 час назад

Трансляции

Заседание Правительства РФ
12:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
15:00

Брифинг Марии Захаровой
16:00

Заседание Совета Госдумы
Все трансляции
"Сидим дома 24": ведущие выходят в эфир из квартир

"Сидим дома 24": ведущие выходят в эфир из квартир

1 час назад
Южный циклон: в начале недели в Москве выпадет снег

Южный циклон: в начале недели в Москве выпадет снег

1 час назад
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

51 минута назад
Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

3 часа назад
Макароны, консервы, яблоки, чай и туалетная бумага: Лондон переходит на сухой паек

Макароны, консервы, яблоки, чай и туалетная бумага: Лондон переходит на сухой паек

1 час назад
Носилки вместо цветов: репортаж из самого зараженного штата США

Носилки вместо цветов: репортаж из самого зараженного штата США

37 минут назад
Вести.net: американский суд поставил крест на криптовалюте Gram

Вести.net: американский суд поставил крест на криптовалюте Gram

2 часа назад
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

2 часа назад
Сильный пожар вспыхнул в центре Томска

Сильный пожар вспыхнул в центре Томска

57 минут назад
Льва Лещенко перевели в реанимацию

Льва Лещенко перевели в реанимацию

12 часов назад
Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

2 часа назад
Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

54 минуты назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

17 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

19 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Skoda рассказала, как и чем защититься от коронавируса в машине

Skoda рассказала, как и чем защититься от коронавируса в машине

57 минут назад
Сенатор Нарусова пообщалась с приехавшими из-за границы и самоизолировалась

Сенатор Нарусова пообщалась с приехавшими из-за границы и самоизолировалась

1 час назад
Кино и магазины вместо офиса: как москвичи "работают" на удаленке

Кино и магазины вместо офиса: как москвичи "работают" на удаленке

1 час назад
В Москве планируют увеличить почти в пять раз производство аппаратов ИВЛ

В Москве планируют увеличить почти в пять раз производство аппаратов ИВЛ

1 час назад
Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

2 часа назад
Бойня в Крайстчерче: обвиняемый признал вину

Бойня в Крайстчерче: обвиняемый признал вину

2 часа назад
Строительство бункеров и угроза безработицы: мир учится жить в новых условиях

Строительство бункеров и угроза безработицы: мир учится жить в новых условиях

2 часа назад
22 апреля не будет выходным днем

22 апреля не будет выходным днем

2 часа назад
В WhatsApp нашли еще одно слабое место

В WhatsApp нашли еще одно слабое место

2 часа назад
Столичные производственные предприятия перешли на усиленный режим работы

Столичные производственные предприятия перешли на усиленный режим работы

3 часа назад
Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

4 часа назад
ВОЗ: коронавирус не ослабевает

ВОЗ: коронавирус не ослабевает

5 часов назад
Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

5 часов назад
Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

7 часов назад
В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

7 часов назад
Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: "Лопинавир" и обильное питье

Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: "Лопинавир" и обильное питье

8 часов назад
Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

9 часов назад
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

9 часов назад
Студентов российских вузов отправляют на каникулы

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

9 часов назад
Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

9 часов назад
Дело об убийстве Старицкого: украинский суд решает судьбу бывшего министра Кожары

Дело об убийстве Старицкого: украинский суд решает судьбу бывшего министра Кожары

10 часов назад
Подмосковье усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса

Подмосковье усиливает меры по борьбе с распространением коронавируса

10 часов назад
Гостья московского хостела посадила на вынужденный карантин всех постояльцев

Гостья московского хостела посадила на вынужденный карантин всех постояльцев

10 часов назад
COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

COVID-19 в Москве: первые жертвы и новые вылечившиеся

11 часов назад
Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

Частные лаборатории подключаются к тестированию на коронавирус

11 часов назад
Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

13 часов назад
Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"

Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"

13 часов назад
Богатые тоже платят: антивирусные меры помогут страдающему от COVID-19 бизнесу и экономике

Богатые тоже платят: антивирусные меры помогут страдающему от COVID-19 бизнесу и экономике

13 часов назад
В правительстве обещают строго наказывать за неисполнение мер по борьбе с коронавирусом

В правительстве обещают строго наказывать за неисполнение мер по борьбе с коронавирусом

14 часов назад
Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

Неделя выходных, кредитные каникулы и соцвыплаты: Путин объявил меры для борьбы с коронавирусом

14 часов назад
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку