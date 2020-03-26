Малый театр покажет спектакль с Ириной Муравьевой онлайн

Из-за коронавируса в Москве закрылись все театры. В связи с этим Малый театр 27 марта — в День театра — покажет онлайн спектакль "Всегда зовите Долли!" по пьесе Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!". Трансляция начнется в 19:00 на официальной странице Малого театра в Facebook. В главных ролях — выдающаяся актриса, народная артистка РФ Ирина Муравьева и народный артист РФ Валерий Афанасьев.

Зрители знакомятся с Долли, остроумной и находчивой женщиной, которая выручит в любой самой запутанной ситуации. Это яркий, наполненный остроумными шутками, зажигательной музыкой и танцами спектакль.

Также Малый театр продолжит размещать записи спектаклей на Youtube, уже сейчас там можно посмотреть спектакли "Дядя Ваня", "Горе от ума" и "Филумена Мартурано". Также в скором времени будет проведена виртуальная экскурсия по Малому театру и мемориальной квартире Сумбатова-Южина, театр разместит видео с читок пьес и расскажет про музейные фонды.

Недавно Ирина Муравьева была в гостях у Андрея Малахова в передаче "Привет, Андрей!".