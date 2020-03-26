РФПИ создаст с "ХимРар" СП по производству "Фавипиравира" для борьбы с коронавирусом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст с компанией "ХимРар" совместное предприятие (СП) по производству лекарства "Фавипиравир" и других антивирусных лекарств.

Опыт Китая показал, что "Фавипиравир" хорошо проявил себя при лечении больных коронавирусом. Поэтому РФПИ и "ХимРар" наладят производство этого и других лекарств. СП обеспечит достаточное количество лекарств для лечения зараженных лиц в России, а также для экспортных поставок, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Выпуск первых образцов начнут в апреле, в течение года СП намерено произвести 60 миллионов упаковок "Фавипиравира".

Между тем два научных центра Федерального медико-биологического агентства в Москве и Санкт-Петербурге разрабатывают противовирусные лекарства для борьбы с коронавирусом.

Российские ученые уже создали шесть вакцин от коронавируса, которые проходят испытания.

К 25 марта в России выявили 658 случаев заражения коронавирусом, в Москве скончались два пациента.

"Фавипиравир" — противовирусный препарат, разработанный в Японии компанией Toyama Chemical (холдинг Fujifilm) в 1998 году и одобренный для клинического применения в Японии в 2014 году. Препарат активен против РНК-содержащих вирусов.