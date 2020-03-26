Сотрудники федеральных министерств перейдут на удаленную работу

Правительство поручило руководителям федеральных органов исполнительной власти перевести с 27 марта максимальное количество сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. В России выявлены 650 случаев заражения, два человека скончались.

В целях противодействия распространению коронавируса и обеспечения безопасности сотрудников предписано с 27 марта перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленную работу, сообщает "КоммерсантЪ".

При переходе на удаленную работу необходимо создать условия для бесперебойной деятельности федеральных органов исполнительной власти, к которым относятся федеральные министерства, агентства и службы.

Президент Владимир Путин обратился 25 марта к россиянам, в том числе перечислил меры поддержки граждан и бизнеса в связи с распространением коронавируса. Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.