УАЗ легализовал Пикап с автоматической коробкой

В открытой базе Росстандарта опубликовано обновленное Одобрение типа транспортного средства на УАЗы моделей Профи и Пикап. Ульяновский грузовик получил, согласно документу, ту же самую силовую установку, что уже устанавливается на внедорожник ""Патриот"".

В ОТТС появилась новая модификация пикапа, для которой в качестве коробки передач указан шестиступенчатый агрегат 6L50 Punch Powerglide. Как известно, разработан он французской фирмой в содружестве с инженерами GM и устанавливается на многие модели, помимо ульяновских внедорожников.

Работать автомату на Пикапе предстоит с тоже известным мотором - 2,7-литровым ZMZ Pro, который развивает 150 л.с. и в прошлом году ради возможности связки с новой коробкой пережил целый ряд улучшений.

Когда именно двухпедальный УАЗ Пикап появится в продаже, пока не уточняется, но можно предположить, что это случится в ближайшее время: оформление ОТТС дает заводу легальную возможность отправить новинку к дилерам в любой момент.

Сейчас цены на грузовик стартуют с отметки в 855 000 рублей за исполнение Классик Fleet с механической коробкой и дореформенной версией 2,7-литрового двигателя, развивающей 135 л.с. и 217 Нм крутящего момента. Комплектация Classic, на которую устанавливается уже 150-сильный мотор, оценена в 876 000 рублей.