26 марта 202011:40

Казанский "Рубин" изменил логотип: эмблема ушла на карантин

twitter.com/fcrk

Клуб российской футбольной премьер-лиги "Рубин" временно изменил логотип. Изменения связаны с приостановкой чемпионата страны и направлены на то, чтобы обратить внимание на проблему пандемии коронавируса и карантина.

Символ столицы Татарстана змей Зилант, который изображен на логотипе "Рубина", временно "переселился" в домик и вместе с другими россиянами "сидит" на карантине. Казанский клуб призвал поклонников футбола не выходить из дома и максимально обезопасить себя и своих родных от вируса COVID-19.

Сейчас

11:46

Правительство вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

11:37

У всех прилетевших в Россию анализ на коронавирус будут брать в аэропортах

11:31

Мишустин: сегодня правительство примет все решения по поручениям президента

11:09

Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

10:42

Парки, рестораны, магазины: Москва поставлена на паузу

09:41

В начале недели в Москве выпадет снег

08:40

22 апреля не будет выходным днем

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Правительство вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

Правительство вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

15 минут назад
У всех прилетевших в Россию анализ на коронавирус будут брать в аэропортах

У всех прилетевших в Россию анализ на коронавирус будут брать в аэропортах

22 минуты назад
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 182 человека

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 182 человека

43 минуты назад
Парки, рестораны, магазины: Москва и Подмосковье поставлены на паузу

Парки, рестораны, магазины: Москва и Подмосковье поставлены на паузу

1 час назад

Трансляции

12:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
15:00

Брифинг Марии Захаровой
16:15

Пресс-подход по итогам заседания Совета Госдумы
Все трансляции
Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

52 минуты назад
"Сидим дома 24": ведущие выходят в эфир из квартир

"Сидим дома 24": ведущие выходят в эфир из квартир

2 часа назад
Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

1 час назад
Южный циклон: в начале недели в Москве выпадет снег

Южный циклон: в начале недели в Москве выпадет снег

2 часа назад
Макароны, консервы, яблоки, чай и туалетная бумага: Лондон переходит на сухой паек

Макароны, консервы, яблоки, чай и туалетная бумага: Лондон переходит на сухой паек

2 часа назад
Носилки вместо цветов: репортаж из самого зараженного штата США

Носилки вместо цветов: репортаж из самого зараженного штата США

1 час назад
Вести.net: американский суд поставил крест на криптовалюте Gram

Вести.net: американский суд поставил крест на криптовалюте Gram

3 часа назад
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

3 часа назад
Сильный пожар вспыхнул в центре Томска

Сильный пожар вспыхнул в центре Томска

1 час назад
Льва Лещенко перевели в реанимацию

Льва Лещенко перевели в реанимацию

13 часов назад
Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

3 часа назад
Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

18 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

20 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Малый театр покажет спектакль с Ириной Муравьевой онлайн

Малый театр покажет спектакль с Ириной Муравьевой онлайн

6 минут назад
Казанский "Рубин" изменил логотип: эмблема ушла на карантин

Казанский "Рубин" изменил логотип: эмблема ушла на карантин

41 минута назад
Взрыв прогремел в медицинской лаборатории на западе Москвы

Взрыв прогремел в медицинской лаборатории на западе Москвы

50 минут назад
В помещении "Почты России" в Подольске взорвалась граната

В помещении "Почты России" в Подольске взорвалась граната

1 час назад
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

1 час назад
Skoda рассказала, как и чем защититься от коронавируса в машине

Skoda рассказала, как и чем защититься от коронавируса в машине

1 час назад
Сенатор Нарусова пообщалась с приехавшими из-за границы и самоизолировалась

Сенатор Нарусова пообщалась с приехавшими из-за границы и самоизолировалась

2 часа назад
Кино и магазины вместо офиса: как москвичи "работают" на удаленке

Кино и магазины вместо офиса: как москвичи "работают" на удаленке

2 часа назад
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

2 часа назад
Запрет на проведение массовых мероприятий в России вступил в силу

Запрет на проведение массовых мероприятий в России вступил в силу

2 часа назад
В Москве планируют увеличить почти в пять раз производство аппаратов ИВЛ

В Москве планируют увеличить почти в пять раз производство аппаратов ИВЛ

2 часа назад
Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина

3 часа назад
Бойня в Крайстчерче: обвиняемый признал вину

Бойня в Крайстчерче: обвиняемый признал вину

3 часа назад
Строительство бункеров и угроза безработицы: мир учится жить в новых условиях

Строительство бункеров и угроза безработицы: мир учится жить в новых условиях

3 часа назад
22 апреля не будет выходным днем

22 апреля не будет выходным днем

3 часа назад
В WhatsApp нашли еще одно слабое место

В WhatsApp нашли еще одно слабое место

3 часа назад
Столичные производственные предприятия перешли на усиленный режим работы

Столичные производственные предприятия перешли на усиленный режим работы

4 часа назад
Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

Крушение Cу-27 над Черным морем: зафиксирован сигнал радиобуя

4 часа назад
Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

Число жертв COVID-19 в США растет угрожающими темпами

5 часов назад
ВОЗ: коронавирус не ослабевает

ВОЗ: коронавирус не ослабевает

6 часов назад
Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

Совет Госдумы соберётся в четверг на дополнительное заседание

6 часов назад
Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

Крупное ДТП в Египте: не менее 16 погибших

8 часов назад
В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

В Иерусалиме закрыт для посещений Храм Гроба Господня

9 часов назад
Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: "Лопинавир" и обильное питье

Рекомендации Мосгорздрава по домашнему лечению COVID-19: "Лопинавир" и обильное питье

9 часов назад
Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

Чистим чакры, лечим вирус: семья из Ленобласти построила "чудо-пирамиду"

10 часов назад
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

10 часов назад
Студентов российских вузов отправляют на каникулы

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

10 часов назад
Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

Голь на выдумки хитра: в Сети набирают популярность лайфхаки для борьбы с вирусом

10 часов назад
Дело об убийстве Старицкого: украинский суд решает судьбу бывшего министра Кожары

Дело об убийстве Старицкого: украинский суд решает судьбу бывшего министра Кожары

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку