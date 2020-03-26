Казанский "Рубин" изменил логотип: эмблема ушла на карантин

Клуб российской футбольной премьер-лиги "Рубин" временно изменил логотип. Изменения связаны с приостановкой чемпионата страны и направлены на то, чтобы обратить внимание на проблему пандемии коронавируса и карантина.

Символ столицы Татарстана змей Зилант, который изображен на логотипе "Рубина", временно "переселился" в домик и вместе с другими россиянами "сидит" на карантине. Казанский клуб призвал поклонников футбола не выходить из дома и максимально обезопасить себя и своих родных от вируса COVID-19.