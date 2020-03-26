Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Россияне в марте на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля запаслись продуктами почти на четыре месяца, сообщает X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

Эксперты изучили финансовые и закупочные данные всех трех сетей, а также данные программ лояльности, которые охватывают более 40 млн клиентов и 4,6 млрд чеков в год​​​.

Сети Х5 ежедневно посещают 15 млн человек. "С 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения...", — отмечает Х5.

Этих товаров хватит средней российской семье на 108 дней.

Наметилась группа продуктов повышенного спроса, продажи которых с 9 по 22 марта в разы превышали обычный показатель. Так, спрос на мясные консервы вырос в 38 раз, замороженную продукцию - в 30 раз, овощи - в 29 раз, крупы — в 25,5 раза, сахар - в 24,6 раза, соль - в 19,7 раза.

В списке людей, которые сделали самые значительные запасы, оказались пенсионеры. Такое положение сложилось в большинстве регионов. "Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу", — поясняет Х5.

Этих продуктов хватит одной семье на 126 дней.

Пик закупок пройден 17 марта, и уже в среду, 18 марта, спрос начал снижаться, в том числе на крупы и консервы.

При сохранении нынешнего уровня спроса и отсутствии новых существенных событий усиленные закупки продлятся еще несколько дней, после спрос начнет уменьшаться. Количество потребителей, которые приходят пополнять "страховой запас", стремительно сокращается, заключает Х5.