Взрыв прогремел в медицинской лаборатории на западе Москвы

Около 200 человек эвакуировали из четырехэтажного здания на северо-западе Москвы, в подвале которого утром в четверг прогремел взрыв. По предварительным данным, мощный хлопок произошёл в устройстве по утилизации медицинских отходов, которое принадлежит расположенной тут компании.

Первоначально появились сообщения о взрыве на электроподстанции на Хорошевском шоссе, но заместитель мэра Москвы Петр Бирюков опроверг эти данные, заявив, что все объекты энергетики столицы работают в штатном режиме. Позже "Интерфакс" уточнил, что взрыв произошел не на подстанции, а в подвале расположенного рядом дома 43Г строение 1, где а медицинской лаборатории установлено устройство по утилизации медицинских отходов.

Возник небольшой пожар, но его быстро потушили. Тем не менее, из четырехэтажного здания вывели порядка 200 человек.