Вести.net: интернет-трафик по всему миру увеличился на 20%

На фоне мер по борьбе с коронавирусом интернет-трафик по всему миру увеличился примерно на 20%. Такие данные привел контент-провайдер Cloudflare, один из крупнейших в индустрии. Причина простая - люди по всему миру находятся дома и, во-первых, проводят деловые встречи по видеосвязи, а, во-вторых, активнее потребляют кино и сериалы. И то, и другое - видеоконтент, который здорово нагружает сеть. В Италии, в особо пострадавших от карантина районах, трафик мог возрастать почти в полтора раза от нормальных значений. В США объем предаваемых данных увеличился на 18%, но некоторые пользователи уже начали жаловаться на перебои со связью. Слабых мест говорят два. Это конечные интернет-провайдеры, в основном небольшие, неготовые к внезапному росту нагрузки, ну и неготовность самих сервисов, причем в пример можно привести даже крупные компании.

Марк Цукерберг, глава компании Facebook, которая также владеет Instagram и WhatsApp заявил, что на фоне увеличенной нагрузки его корпорация пытается сделать так, чтобы внезапно все не отключилось. Проблемы отмечают и у других сервисов, которыми стали активнее пользоваться из-за удаленной работы. Например, Office 365 от Microsoft или у сервиса для видеоконференций Zoom.

Что же до России, то тут говорят о предстоящей выходной неделе. Сниженная занятость и недоступность оффлайн развлечений, массовые скидки и обнуление тарифов множества сервисов от игровых и онлайн-кинотеатров до PornHub должны испытать сети на прочность. Впрочем, в разговоре с нашей программой провайдеры были единодушно спокойны. В МТС, например, заявили, что трафик в Москве уже вырос на 20% и все работает без сбоев, если что каналы есть куда расширить. "Билайн" приводит похожие цифры по трафику - рост на 20-30% и также говорят, что клиенты действительно стали чаще и больше потреблять видеоконтента, но это в планировании было учтено.

Структуры Павла Дурова обжаловали решение суда, который запретил передачу токенов криптовалюты Gram инвесторам. Это стало известно из документа, который опубликован на судебном портале, собственно, в тексте есть только сам факт апелляции. Сказано, что ответчики по делу две компании Telegram Group и TON Issuer, которые не согласны с решением суда. Сама тяжба Telegram длится еще с прошлого года. В суд на компанию подала комиссия по ценным бумагам и биржам США. Она настаивала на том, что криптовалюта Gram - это ценная бумага, а значит оформить ее выпуск необходимо было по всем правилам. По вынесенному накануне решению суда деньги американских инвесторов проектов необходимо вернуть, а вложение американцев были значительны, треть от всей собранной суммы в $1 млрд 700 млн долларов. Telegram уже связался с инвесторами, но особой ясности письмо не внесло. Там говорится, что суды еще не окончены, а команда проекта делает все возможное, чтобы криптоплатформу запустить.