У всех прилетевших в Россию анализ на коронавирус будут брать в аэропортах

Все возвращающиеся в Россию из зарубежных стран пройдут тестирование на наличие коронавируса прямо в аэропорту. Об этом во время заседания правительства РФ сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает телеканал "Россия 24". Минтрансу и МИД поручено подготовить план вывоза людей из зарубежных стран.

Глава правительства подчеркнул, что для снижения риска развития эпидемии в России будет введено "ограничение притока людей, которые могут быть переносчиками COVID-19".

Кроме того, Мишустин напомнил, что с 27 марта прекращается регулярное и чартерное авиасообщение из аэропортов России в другие государства и обратно, кроме полетов для вывоза россиян, находящихся за рубежом.

Премьер-министр поручил МИД содействовать гражданам РФ по вопросам документов и проживания за границей, а министерству финансов — обеспечить немедленное финансирование.

Обращаясь к гражданам, которые не могут вылететь в Россию, глава кабмина попросил их обращаться в посольства и консульства РФ и сообщать им свои контакты и необходимые сведения.