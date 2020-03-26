В Приморье могут отменить экспресс-тесты на коронавирус для всех желающих

Министерство здравоохранения Приморья обсуждает вопрос об отмене проведения экспресс-тестов на коронавирус для всех желающих. По мнению ведомства, этот процесс является малоэффективным, передают "Вести - Приморье".

"Эти тесты скорее психологический ход, чем реальный поиск инфицированных. В будущем это может создать помеху для работы в правильном направлении. Наша лаборатория сейчас загружена анализами, которые сдавали все желающие", — сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова.

Она заявила, что в Министерстве здравоохранения региона обсуждают вопрос о завершении добровольного тестирования. Пока окончательное решение еще не приняли. Как считает специалист, анализы для всех желающих на наличие коронавируса не имеют результативности, так как все сдавшие тесты продолжают контактировать с окружающими.

По мнению Симаковой, на COVID-19 должны проверяться люди, побывавшие за пределами страны и те, кто контактировал с заболевшими. В общей сложности в Приморском крае исследовали порядка 5,5 тысяч анализов.