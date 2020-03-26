Два десятка солдат НАТО заразились коронавирусом в Литве

В Литве зафиксированы 20 случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди военнослужащих международного батальона НАТО. Командование приняло решение ввести ряд ограничений: учения проводятся только внутри воинской части, тренировки с другими подразделениями отменены, сообщает агентство "Интерфакс".

Между тем в российских вооруженных силах ни одного случая заражения коронавирусом не зарегистрировано. Эпидемиологическая обстановка в войсках, в целом, благоприятная, заявили в Главном военно-медицинском управлении.