Эден Азар: первый сезон в "Реале" получился для меня плохим

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар дал оценку своей игре в первом сезоне за "сливочных". 29-летний футболист признался, что не может занести его себе в актив. Тем не менее он считает, что оценивать его уровень стоит по итогам второго сезона.

"Мой первый сезон в Мадриде получился плохим. Но не все в нем было так уж и плохо. Я встретил новых людей. У нас отличная команда. Первый сезон у меня ушел на адаптацию. Меня можно будет судить по второму году. И мне важно к нему как следует подготовиться, чтобы быть в хорошей форме", – заявил Азар в интервью RTBF.

Напомним, что нынешним летом игрок сборной Бельгии перешел в "Реал" из лондонского "Челси". За мадридский клуб Азар из-за травм провел всего лишь десять матчей в чемпионате Испании, забив один мяч и отдав четыре результативные передачи.