Крупнейший суверенный фонд мира объявил о смене руководства

Новым главой норвежского фонда национального благосостояния назначен Николай Танген, говорится в сообщении крупнейшего в мире суверенного инвестиционного фонда.

До сих пор Танген возглавлял инвестиционную компанию AKO Capital, которую он основал в 2005 году.

Танген назначен новым генеральным директором Norges Bank Investment Management. Это подразделение центрального банка, которое инвестирует доходы от нефтегазовой промышленности Норвегии в иностранные акции, облигации и недвижимость.

Уходящий глава нефтяного фонда Норвегии Ингве Слингстад в октябре 2019 года объявил, что уходит в отставку после 12 лет на этом посту.

Норвежский фонд также сообщил в четверг, что с начала года он потерял 1,33 триллиона норвежских крон (124 миллиарда долларов), поскольку пандемия коронавируса спровоцировала обвал на фондовых рынках.

Фонд потерял около 16%, почти полностью растеряв 20%-ную прибыль, полученную в прошлом году.

Сейчас объем фонда составляет 930 миллиардов долларов по сравнению с более чем 1 триллион долларов в конце прошлого года.

Фонд является одним из крупнейших в мире акционеров. Он инвестировал примерно в 9 тысяч компаний по всему миру.