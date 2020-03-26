Чемпионат DTM. Дата Гран-при России не определена

Сезон чемпионата одной из сильнейших кузовных серий мирового автоспорта DTM как и многие другие состязания отложен из-за пандемии коронавируса. Организаторы опубликовали новый проект календаря, в котором пока не определено место Гран-при России – гонка в Санкт-Петербурге может пройти в августе или октябре.

Всего в турнире DTM должны состояться десять этапов и один из них пройдет в России, на недавно построенной под Санкт-Петербургом трассе "Игора Драйв", сообщает портал Motorsport.Com. Однако организаторы не определились с датами проведения гонок в России и Швеции: одна из них станет второй в сезоне, а другая – седьмой.

Предположительно сезон стартует гонками 10-12 июля на немецком "Норисринге", затем с 31 июля по 2 августа гонщиков примет "Игора Драйв" (или шведский "Андерсторп"), 7-9 августа участники приедут на бельгийский "Зольдер", а 22-23 августа – на британский "Брэндс-Хэтч".

Голландский "Ассен" будет принимать гонку 4-6 сентября, затем 11-13 сентября немецкий "Нюрбургринг", 2-4 октября – "Андерсторп"(или "Игора Драйв"), 16-18 октября – немецкий "Лаузицринг". Завершится чемпионат гонками на "Хоккенхаймринге" (Германия, 6-8 ноября) и "Монце" (Италия, 13-15 ноября).