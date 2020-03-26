Москвичей напугало сообщение Вильфанда о "болотистой" погодe

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил свои слова о "болотистой" погоде, которая ожидается в Москве на следующей неделе. Синоптик уточнил, что "болотистым" будет барическое поле.

"Дело в том, что для прогноза наиболее значимой характеристикой является поле давления. И вот до сих пор барическое поле было ярко выраженное – мощный антициклон, область высокого давления, – цитирует Вильфанда ТАСС. – А в начале следующей недели мы прогнозируем, что барическое поле будет не очень хорошо выраженным".

Такое поле метеорологи называют градиентным: оно размытое, "спокойное, как болото", поэтому его и называют "болотистым".

Делать прогнозы при таком барическом поле становится сложнее из-за непредсказуемости погоды.

"На следующей неделе весна напомнит нам, что у нас своеобразная широта, – отметил синоптик. – В наших широтах весна переменчивая очень".

Ранее сообщалось, что на смену теплой весенней погоде в Москве скоро придет похолодание. Уже в понедельник, 30 марта, в регион придет южный циклон, который принесет облачность и осадки. Возможен даже мокрый снег.