Москвич едва не задушил шумевшего кровельщика

Ремонтировавший крышу в доме в центре столицы рабочий сначала подвергся резкой критике со стороны местного жителя из-за производимого шума, а потом чуть не лишился жизни, поскольку продолжил стучать молотком, сообщает АГН "Москва".

Инцидент произошел в доме 15 по Большому Сергиевскому переулку. Работу кровельщика прервал живущий в этом доме мужчина — его не устраивал постоянный шум на крыше. Объяснения сотрудника ГБУ "Жилищник Мещанского района" его не устроили, он перешел к оскорблениям, а затем и вовсе дал волю рукам — попытался задушить неугодного рабочего.

Конфликт замяли, но кровельщик обратился в полицию. Агрессивного москвича допросили, он сознался, что дал волю чувствам. Теперь он находитс под подпиской о невыезде.