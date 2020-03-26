На выплаты для детей 3-7 лет дадут еще 140 миллиардов рублей

Правительство РФ направит 105 миллиардов руб. для ежемесячных выплат семьям с детьми с трех до семи лет. Деньги поступят из федерального бюджета, регионы получат из этой суммы 31,5 миллиарда. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Это поручение президента РФ, напомнил Мишустин на заседании правительства.

Выплаты получат семьи с доходом не превышающем прожиточный минимум по региону, — уточнил он.

Выплаты планировались в июле, но по поручению президента РФ, это будет сделано в июне.

Мишустин поручил правительству поискать дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить такие выплаты.