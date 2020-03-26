В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр

В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках заседания заседании правительства.

Отметим, что всего в Южном федеральном округе будет построено таких объекта - в Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе. По планам, они должны быть введены в эксплуатацию до 15 мая. Всего же в России построят 16 подобных центров на 1600 мест, сообщает ГТРК "Дон-ТР".