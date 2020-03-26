Экс-президент голландского "Витесса" Баккер скончался из-за коронавируса

Бывший президент голландского клуба "Витесс" Кеес Баккер, не так давно заразившийся коронавирусом, умер на 77-м году жизни. Ранее у него был диагностирован рак легких, с которым он боролся несколько лет.

"Кеес был болен довольно давно, но храбро сражался с болезнью. Около двух недель назад он посетил матч "Витесс" – "Твенте", который завершился победой нашей команды. После заражения коронавирусом организм Кееса уже не смог справиться со всеми угрозами", – говорится в заявлении пресс-службы клуба из Нидерландов.

Баккер был президентом "Витесса" с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009-й и с 2016 по 2017 год.

Напомним, что ранее от коронавируса умер бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс.