Заболевших нет. Минобороны рассказало об эпидемиологической ситуации в армии

В Вооруженных силах России не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Всего военные провели свыше 3 тысяч тестов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Помимо этого, военные организовали отделения для инфицированных в 32 госпиталях, в которых могут разместить почти 3,6 тысяч заболевших. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких превышает 2,7 тысяч единиц. Плюс начали работать 15 мобильных комплексов для выявления возбудителя коронавируса.

С 25 марта в российской армии началась двухдневная проверка готовности к борьбе с COVID-19. Соответствующее решение принял Верховный главнокомандующий РФ.

По последним данным, в России выявлено 658 инфицированных коронавирусом. Два человека погибли.