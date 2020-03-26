Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом

Агенты ФБР застрелили 36-летнего американца, готовившего нападение на принимающий пациентов с коронавирусом госпиталь в штате Миссури, сообщает 41KSHB.

Целью 36-летнего Тимоти Уилсона, как уточняют следователи, была переоборудованная больница в округе Канзас-Сити, куда госпитализируют пациентов с симптомами коронавирусной пневмонии. Предполагаемого террориста ликвидировали поздним вечером вторника у его автомобиля, когда он забирал компоненты для взрывного устройства. Сотрудники ФСБ утверждают, что Уилсон был вооружен и был намерен оказать сопротивление.

Соседи проживавшего в Белтоне вместе с бабушкой злоумышленника называют его тихим, замкнутым человеком, однако отмечают, что он был недоволен постановлением городских властей о необходимости карантина и соблюдения дистанции при общении и посещении публичных мест. Следователи полагают, что Уилсон планировал на заминированной машине протаранить госпиталь и тем самым "нанести ущерб большому количеству людей".

Представители ФБР отметили, что подозреваемый с сентября 2019 года находился "под колпаком", так как неоднократно выказывал расистские и антиправительственные настроения в соцсетях.

На данный момент в США зафиксировано 69197 подтвержденных случаев коронавируса, скончался 1046 человек, выздоровели 619.