Кремль покажет лишь технологическую часть закрытого виртуального саммита G20

Лидеры стран "группы двадцати" проведут в четверг экстренный саммит, посвященный коронавирусу, он начнется примерно в 15 часов по московскому времени, передает телеканал "Россия 24".

Общаться главы государств и правительств будут в режиме видеоконференции. Предстоит быстро согласовать действия, направленные на борьбу с пандемией и ее экономическими последствиями.

"Мы покажем кадры, как это происходит технологически, но в целом беседа лидеров будет целиком закрыта. Формат выбирает страна-организатор. Эту видеоконференцию организует Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в G20, — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин выйдет на связь из Москвы. Президент России ранее подчеркивал, что эпидемия коронавируса негативно отражается на всей мировой экономике, что, так или иначе, затрагивает и Россию.