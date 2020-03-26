Предстоящая нерабочая неделя не будет продлена и не приведет к сокращению праздников

Никаких оснований для продления нерабочей недели пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет нет. Вчера президент говорил о конкретных датах", — подчеркнул Песков.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", нерабочая неделя не приведет к сокращению праздничных дней, в том числе и майских праздников.

Накануне с обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Он сказал, что следующая неделя — с 30 марта по 5 апреля — будет нерабочей по всей стране.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 марта в столице будут закрыты все ТЦ, рестораны, салоны красоты и парки. Школьники учатся дистанционно. "Это дает нам дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции", — сказал мэр.