Сотрудники МЧС спасли застрявшую в железных воротах косулю

В Междуреченске спасли застрявшую в воротах косулю. Животное оказалось зажатым между железными прутьями. ЧП произошло сегодня на территории детского сада, передает ГТРК "Кузбасс".

Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования разжали тиски. В настоящий момент косуля находится в экоцентре. Выпустить ли ее на волю или оставить в заповеднике, специалисты пока не решили.