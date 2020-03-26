"Баланс справедливости": какие вклады попадут под налог 13 процентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил какие вклады попадут под налог в размере 13%.

Если у вкладчика на одном счету в банке лежит миллион рублей, и по этому вкладу предусмотрен доход, например, 10% в год, то пока можно получить необлагаемый налогом доход в размере 100 тысяч рублей в год. Это проценты от одного вклада. Раньше эти 100 тысяч рублей не облагались налогом, то теперь имеется в виду, что со 100 тысяч рублей вкладчик заплатит налог в размере 13%, то есть 13 тысяч рублей.

Если на одного человека приходится несколько счетов по 1 миллиону рублей, то налог будет взыскиваться с каждого счета.

Песков отметил, что в момент, когда в стране вводится карантин и государство тратит огромные средства на поддержку населения и бизнеса, "очень важно восстановить баланс справедливости".