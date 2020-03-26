Психолог рассказал, как не поддаться панике во время пандемии коронавируса

В России принимаются серьезные меры по защите от коронавируса COVID-19, тем не менее некоторым нашим согражданам не удается избежать заражения. Власти уверяют, что ситуация под контролем, и все же у многих сообщения о коронавирусе вызывают тревогу. Как избежать паники и отличить симптомы болезни от реакции на стресс, "Москве 24" рассказал главный медицинский психолог Минздрава России и академик РАО Юрий Зинченко.

Эксперт пояснил, что базовая тревожность – нормальное для человека явление, которое помогает держать организм в тонусе. Однако на фоне неопределенности тревожность может повыситься и превратиться в страх и панику.

"Коронавирус – это нечто неизведанное, новый опыт, – сказал Зинченко. – Все люди разные, и поэтому по-разному к этому опыту относятся".

По словам специалиста, больше всего рискуют люди, у которых тревожность и так повышена, а также те, кто испытывает эмоциональные перегрузки. Он пояснил, что такие перегрузки снижают иммунитет.

"Не стоит поддаваться панике: иначе, кроме того, что мы наделаем глупостей, сделаем доступным наш организм не только для коронавируса, но и для других инфекций", – подчеркнул психолог.

Зинченко дал несколько советов тем, кто переживает, не заразился ли он коронавирусом.

"Пункт первый: если есть тревоги на тему коронавируса, начинайте с главного симптома, который измеряется объективным прибором – термометром", – сказал он. Температуру нужно измерить трижды, затем вывести среднее значение, и если оно в норме, то вопрос о других симптомах снимается.

Повышение температуры тела – один из главных признаков заражения. Также у заболевшего с 80-процентной вероятностью возникает сухой кашель. В половине случаев может появиться одышка.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, стоит соблюдать режим самоизоляции и выполнять рекомендации Минздрава, а чтобы не поддаться панике следует укреплять эмоциональный иммунитет. Зинченко посоветовал узнать больше информации о коронавирусе.

"Только она должна быть из авторитетных и профессиональных источников, экспертных источников – тогда это будет залог вашего спокойного состояния", – подчеркнул психолог, порекомендовав россиянам читать порталы Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперт добавил, что лучше всего в борьбе со стрессом помогает активная деятельность. В условиях изоляции есть искушение весь день лежать на диване, однако лучше всего активно заняться делами.

"Вы можете заняться здоровьем: спортивный уголок дома и полезное меню. Можете читать, рисовать, учиться", – посоветовал Зинченко, добавив, что здесь главное – самоорганизация.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" выступил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Он призвал людей, находящихся в режиме самоизоляции, оценить свое психофизическое состояние или попросить помощи у близких, если самостоятельно это сделать не получается. Он добавил, что бесплатную психологическую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе в связи с коронавирусом, можно получить в научном центре имени Сербского. Ее телефон 8 (495) 637-70-70. Также можно за помощью можно обратиться на горячую линию кол-центра столичного департамента здравоохранения по коронавирусу.