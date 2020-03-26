Экономическая активность во Франции сократилась до 65% от обычного уровня

Экономическая активность и расходы домохозяйств Франции находятся на уровне около 65% от нормального из-за вспышки коронавируса, сообщило официальное статистическое агентство Insee, передает Reuters.

В Insee раскрыли картину влияния общенациональных ограничительных мер, опубликовав ежемесячный индекс предпринимательской уверенности, который продемонстрировал самое большое падение с начала записей в 1980 году.

По данным статистического агентства, индекс в марте упал до 95 пунктов с 105 пунктов в феврале, причем еще более резкий спад наблюдается в секторах услуг и розничной торговли.

Французское правительство подготовило пакет объемом в 45 миллиардов евро — 2% ВВП страны — кризисных мер, состоящих в основном из отсроченных налогов и сборов с заработной платы для компаний, и выплат компаниям, которые переводят работников на сокращенный рабочий день.

Кроме того, правительство гарантирует до 300 миллиардов евро — 15% ВВП — корпоративных займов у коммерческих банков для поддержания потока кредитов в экономику.

Специалисты Insee заявили, что еще слишком рано пытаться предсказать, насколько глубоким будет спад, подсчитав, что каждый месяц ограничительных мер будет снижать экономическую активность на 12 процентных пунктов в квартальном и на 3 процентных пункта — в годовом выражении.

На прошлой неделе в условиях экстремальных изменений в законе о бюджете правительство приняло во внимание, что экономика страны находится в закрытом состоянии, и в этом году экономика сократится на 1% вместо роста на 1,3%, который ранее прогнозировался.

Однако с тех пор министр финансов Брюно Ле Мэр предупредил, что спад, вероятно, будет намного хуже, сравнивая его с Великой депрессией 1929 года.