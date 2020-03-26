Индия выделяет 22,6 миллиарда долларов на стимулирование экономики на фоне COVID-19

Индия представила пакет стимулирующих мер в размере 1,7 триллиона рупий (22,6 миллиарда долларов) для оказания помощи миллионам бедных, пострадавших от последствий вспышки коронавируса.

План предусматривает выделение денег, а также шаги по обеспечению продовольственной безопасности, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман.

Денежная поддержка включает выплаты фермерам в рамках существующей программы поддержки доходов. По словам Ситхараман, власти также обеспечат бесплатный бытовой газ для бедных в течение трех месяцев и страховое покрытие в размере 5 миллионов рупий для медицинских работников.

В Индии с 25 марта действует режим строгой изоляции. В течение 21 дня будут закрыты границы между всеми регионами. Все жители страны обязаны оставаться дома, введен комендантский час.

Министерство здравоохранения Индии сообщило, что число случаев заболевания коронавирусом в стране возросло до 649, в том числе 13 человек скончались.