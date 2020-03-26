Всероссийский цифровой диктант поможет проверить свою компьютерную грамотность

Проверить свои знания в области информационных технологий можно будет на Всероссийском цифровом диктанте 2020, который будет проходить с 28 марта по 11 апреля в онлайн-формате. Организаторами проекта являются РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, при поддержке Координационного центра доменов RU и РФ. Пользователи смогут проверить свои навыки работы с компьютером, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения. Акция пройдет на сайте цифровойдиктант.рф и обещает стать самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России.

В этом году в Диктанте появится отдельный тест для детей возраста 7-13 лет. Помимо этого, есть еще две возрастные категории: подростки (14-17 лет) и взрослые (18+). Состоять он будет из четырех блоков, посвященных основам компьютерной грамотности, работе с интернетом, социальным сетям и онлайн-приложениям, кибербезопасности и инновационным технологиям, в том числе искусственному интеллекту. В результате тестирования пользователи получат личные рекомендации с помощью которых смогут определить свои точки роста и заполнить пробелы в своем образовании.

По данным Microsoft 79% россиян подверглись онлайн-рискам в 2019 году. При этом их количество выросло на 5% по сравнению с предыдущим 2018 годом. В Microsoft отметили, что Всероссийский цифровой диктант призван улучшить эту ситуацию, так как одной из его задач как раз и является распространение практики безопасного общения в интернет-среде. В прошлом году в Диктанте приняло участие почти 40 000 человек. В этом году организаторы надеются, что эта цифра станет больше.