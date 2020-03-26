ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.

Основная цель обещанных мер, как следует из официального заявления ведомства - минимизация личного общения инспекторов и водителей. К примеру, поставить автомобиль на учет, сдать экзамен на права или получить водительское удостоверение теперь можно будет только по предварительной записи через сервис госуслуг.

Предварительно записываться придется и на выдачу свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов - но уже по телефону.

ГИБДД обещает минимизировать нахождение водителей в служебных автомобилях ДПС и помещениях стационарных постов, инспекторы должны будут воздерживаться от направления граждан в подразделения ГИБДД для рассмотрения административных дел, если эти вопросы можно решить на месте, а если появление водителей в зданиях Госавтоинспекции все же необходимо, их прием будут проводить в специальных помещениях и, возможно, через стеклянную перегородку.

Любопытно, что попутно региональным ГИБДД рекомендовали воздержаться от наказания водителей за нарушение сроков регистрации автотранспорта. Как заявили в МВД, распоряжение ведомства о принимаемых мерах уже направлено в региональные подразделения.