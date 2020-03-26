Минстрой проведет полную инвентаризацию коммунальных сетей

Минстрой проведет полную инвентаризацию объектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетей в России, заявил замглавы Минстроя Максим Егоров.

Минстрой намерен получить точные сведения о состоянии сетей в каждом муниципальном образовании, отметил Егоров в интервью "Интерфаксу". Износ коммунальных сетей составляет в среднем 58%.

В России следует ежегодно заменять не менее 5% труб с высоким износом. Речь идет об объектах тепло- и водоснабжения. Однако заменить удается лишь 2%. Таким образом, старение сетей и объектов происходит значительно быстрее, чем их замена. Поэтому первостепенная задача — решить этот вопрос, подчеркнул Егоров.

Общая протяженность коммунальных сетей в России превышает 900 тыс. км.

Решение о создании отдельной подпрограммы обновления коммунальных сетей, износ которых превысил 60%, принято в 2019 г. Протяженность ветхих сетей теплоснабжения составляет 49,4 тыс. км, водоснабжения и водоотведения — 328,1 тыс. км.