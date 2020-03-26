Страны "большой семерки" отказались называть Covid-19 "вирусом Уханя"

Министры иностранных дел стран "большой семерки" выступили против признания Китая источником пандемии коронавируса, передает South China Morning Post.

Собравшись с помощью видеоконференции из-за вспышки коронавируса, министры согласились с необходимостью совместных усилий, чтобы остановить распространение вируса, известного как Covid-19.

Но американские и европейские дипломаты заявили, что министры не смогли договориться по поводу призыва госсекретаря США Майка Помпео назвать Covid-19 "вирусом Уханя".

В результате, всего через день после того, как министры финансов и центральные банки стран G7 выпустили совместное коммюнике, министры иностранных дел решили не выступать с групповым заявлением.

Официальные лица США указали на заявление министров финансов о несогласии с сообщениями о разобщенности "большой семерки" и заявили, что министры иностранных дел не собирались выпускать коммюнике.

Представители европейской стороны заявили, что Помпео настаивал на том, чтобы идентифицировать Covid-19 как "вирус Уханя", хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие страны предостерегли против присвоения ему географического названия из-за глобального характера заболевания.

В последние недели Помпео активизировал использование словосочетания "вирус Уханя", обвинив Китай в том, что он подвергает мир риску, не раскрывая подробностей о вспышке, о которой впервые сообщили в городе Ухань.

Президент Дональд Трамп до недавнего времени часто называл Covid-19 "китайским вирусом", но с начала этой недели он отказался от использования такой риторики, поскольку критики утверждают, что они способствуют дискриминационным настроениям и поведению против азиатов и американцев азиатского происхождения.