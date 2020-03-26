Правительство хочет получить право вводить режим ЧС

Правительство хочет получить полномочия вводить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу.

В документе предлагается наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны или на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения для граждан.

Чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который вводится для защиты страны или ее части от угрозы. Он предполагает ограничение прав и свобод граждан и юридических лиц, а также появление дополнительных обязанностей. Сейчас по законодательству режим ЧС вводит президент с незамедлительным сообщением об этом Совфеду и Думе.

Следующая неделя в стране будет нерабочей. Об этом объявил президент России Владимир Путин в своем обращении к народу. Дмитрий Песков в четверг пояснил, что пока никаких оснований для продления нерабочей недели нет.