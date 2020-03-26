Фанаты футбольного "Спартака" поддержали врачей Коммунарки

Болельщики футбольного клуба "Спартак" (Москва) провели акцию в поддержку врачей, которым пришлось взять на себя последствия коронавирусной инфекции. Фанаты оставили призыв "Борись и побеждай!" под окнами больницы в Коммунарке, где находится большинство инфицированных москвичей и гостей столицы.

"Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность!", — говорится в обращении поклонников "красно-белых", опубликованном в социальной сети Instagram.

"Мы верим, что объединив наши усилия мы сможем быстро и с минимальным потерями победить вирус и вернуть страну к привычной жизни! Друзья! Берегите себя, проявляйте заботу по отношению к окружающим и старайтесь максимально выполнять все предписанные рекомендации

Всем, у кого диагностирован коронавирус скорейшего и легкого выздоровления!", — заявили болельщики.