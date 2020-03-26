Ветеринары спасли львенка, который был реквизитом для фото в Сочи

Ветеринары спасли львенка, которого использовали в качестве реквизита для фотографий во время курортного сезона в Сочи. Раненого и погибающего хищника нашли рядом с Махачкалой волонтеры, после чего сообщили об этом активистам ОНФ. Сейчас зоозащитник Карен Даллакян перевозит спасенное животное на Южный Урал, передают "Вести Сочи".

Хищник был обнаружен в местной деревне. Львенок лежал в сарае и не мог подняться. Неравнодушные люди подкармливали его, но не знали, как ему можно помочь. Общественники выяснили, что зверь стал жертвой уличных фотографов. В возрасте около 3 месяцев его использовали как реквизит для фотографий, которые предлагали сделать туристам. После окончания курортного сезона он оказался ненужным.

Предположительно, животное передавали из рук в руки, пока оно не надоело последнему владельцу. Так львенок оказался покалеченным и выброшенным. У него не работает задняя часть тела, вероятно, из-за травмы позвоночника. Также из-за плохого питания у него имеются рахитичные явления. Кроме того, так как львенок в течение долгого времени не вставал и у него присутствуют ужасные пролежни, в нескольких местах – прямо до кости.

"У него свалялась шерсть. Сейчас он очень слабый и запущенный. Есть признаки, позволяющие предположить, что к животному применяли нейролептики. Прямо на месте мы сделали ему необходимые уколы", — сообщил Карен Даллакян.

После транспортировки львенок останется жить в челябинском приюте для диких животных-инвалидов "Спаси меня". Ему предстоит пройти обследование и карантин. 8-месячному хищнику теперь ничего не угрожает, однако период реабилитации и восстановления будет долгим.