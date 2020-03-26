Рестораны при столичных гостиницах продолжат работать

Ограничительные меры, вводимые в Москве из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля, не коснутся ресторанов при гостиницах — они смогут продолжить работу, если вместе с гостиницей входят в состав единого юридического лица.

"Если ресторан — арендатор, то он закрывается, а если в составе юридического лица — работает", сообщил ТАСС директор центра юридической помощи и медиации Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Алексей Моисеев.

При этом он подчеркнул, что у клиентов отелей должна быть возможность заказа питания в номер.

Ранее московские власти приняли решение с 28 марта по 5 апреля приостановить работу ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания. Также будут закрыты все ТЦ, салоны красоты, парикмахерские и многие парки. Работать разрешено только аптекам и магазинам, которые торгую продуктами и товарами первой необходимости.

Как пояснил мэр столицы Сергей Собянин, данные меры призваны замедлить распространение коронавируса COVID-19.

В России на данный момент зарегистрировано 840 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 546 случаев — в Москве. В всем мире насчитывается 457 тысяч заболевших, более 21 тысячи скончались.