Цистерна с газом попала в аварию возле пакистанской заправки и выжгла половину квартала

В Пакистане в дорожной аварии опрокинулась цистерна со сжиженным газом. Горючее вещество быстро распространилось по большой площади и вспыхнуло.

Инцидент произошел в городе Лахор 25 марта в непосредственной близости от заправочной станции. Водитель грузовика с цистерной и два его спутника сбежали с места аварии, а газ, стелющийся по земле, привлек внимание многих зевак, снимающих интересное для них явление на свои мобильные телефоны.

Внезапно газ вспыхнул, огонь мгновенно распространился на тысячи квадратных метров и охватил заправку, несколько зданий и около семи десятков мотоциклов и мопедов, а также четыре автобуса.

Пожар был потушен спустя час. Издание Samaa сообщило, что в результате происшествия пострадали, преимущественно, от ожогов, десять человек.

Полиция возбудила уголовное дело против собственника цистерны и водителя грузовика.