Путин: господдержка служб, помогающим гражданам при карантине, возможна

Российский президент Владимир Путин назвал возможной господдержку доставки россиянам еды на дом. По его мнению, такая поддержка может быть востребована, однако, по словам президента "все надо посчитать".

На встрече президента с предпринимателями, которую транслировал канал "Россия 24", прозвучало предложение государству начать субсидировать заказы онлайн-доставки.

"Идея хорошая, безусловно, заслуживает изучения и поддержки, – прокомментировал это предложение президент. – Надо просто посчитать, сколько на сколько. У тех же рестораторов все садится, а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути, увеличении рынка, количество доставки увеличивается. Значит, вы можете снижать свои ставки".

Помимо этого президент не исключил принятия дополнительных мер для более эффективной работы социальных некоммерческих организаций (НКО), которые помогают людям, испытывающим трудности в связи с пандемией коронавируса.

"Мы обязательно посмотрим, что можно сделать для того, чтобы ваша деятельность была еще более эффективной", – сказал Путин. Он отметил усилия, которые прикладывает волонтерское сообщество для помощи нуждающимся, особенно пенсионерам.

Российский лидер добавил, что государство уже оказывают поддержку благотворительным организациям, в частности, в виде грантов и льгот.

"Но благотворительная работа и коммерческая деятельность – это разные вещи, и здесь должна быть здравая грань между теми, кто занимается извлечением прибыли, и теми, кто такую прибыль не получает", – заключил он.