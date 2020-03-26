Квят и Гасли пренебрегают виртуальными гонками "Формулы-1"

Во время приостановки чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" многие пилоты с удовольствием участвуют в виртуальных компьютерных состязаниях, которые устраивают организаторы "Королевских гонок" вкупе со спонсорами. Россиянин Даниил Квят эти турниры пропускает.

Российский гонщик формулической команды AlphaTauri равнодушен к такого рода развлечениям, сообщил журналистам руководитель "конюшни" Франц Тост. Он также сообщил, что и второй пилот его команды француз Пьер Гасли не захотел участвовать в виртуальных заездах: "Я звонил гонщикам, но они не захотели участвовать. Пьер уже работал на симуляторе, а Даниилу такие гонки просто не нравятся".

При этом и сам Тост признался, что мир компьютерных гонок не вполне его: "Если честно, это не совсем мой мир, — цитирует менеджера Motorsport.Com. – Под автоспортом я подразумеваю для себя нечто другое. Хотя молодым людям это интересно. Да и у нас самих есть своя киберспортивная команда".

"Это еще и новый рынок, который интересен спонсорам. И гонки на симуляторах могут помочь юным болельщикам заинтересоваться автоспортом", — философски заключил главный начальник AlphaTauri.